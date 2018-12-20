Депутаты Рады устроили драку после голосования по новому названию канонической УПЦ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/12073015/RIAN_5712534.HR-pic905-895x505-53407.jpg">

На Украине после голосования по поводу законопроекта о названии канонической Украинской православной церкви в Верховной раде произошла драка. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что драку устроил депутат из «Народного фронта» Юрий Береза, который набросился на представителя «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича. Это произошло после того, как Шуфрич сбросил вывешенный на трибуне плакат, призывающий судить представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

Ранее в ходе встречи с журналистами Пескова спросили, можно ли назвать звеном между президентами России и Украины, представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.