BuzzFeed выиграл в суде против российского бизнесмена по досье на Трампа

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Суд в США принял решение в пользу BuzzFeed по иску российского бизнесмена Алексея Губарева о клевете из-за публикации «русского досье» на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте издания.

Бизнесмен подал иск в феврале 2017 года в суд во Флориде. В частности, в опубликованном в январе 2017 года досье фигурировало имя бизнесмена. В самом досье содержалась информация о возможных связях между Дональдом Трампом и Россией. Судья Урсула Унгаро решила, что издание защищено от исков о клевете в силу корректной передачи самого досье, указав также на то, что от BuzzFeed не было добавлено каких-либо мнений или точек зрения. Кроме того, в той публикации была пометка о том, что публикуемая информация не проверена и может быть неверной. К тому же, само досье было сборником отчетов, которые были частью официального разбирательства. В частности, там содержалась информация из брифингов или деятельности ФБР.

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Так называемое «русское досье» циркулировало на самых высоких уровнях американского правительства, о нем также было известно на тот момент президенту США Бараку Обаме и кандидату в президенты — Дональду Трампу, говорится в материале. Таким образом, суд постановил, что издание имело право публиковать досье.

Ранее суд постановил, что Губарев не является является публичной фигурой. Такой статус в рамках законодательства облегчает подачу исков о клевете. Издание наоборот добивалось признания того, что он является публичной фигурой, которая занимается развитием бизнеса. Представители BuzzFeed в подтверждение этого указывали на комментарий, который Губарев дал агентству Bloomberg.

«Русское досье» на Трампа было составлено бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом.