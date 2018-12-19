Эксперт прокомментировал санкции США в отношении Петрова и Боширова
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал решение Минфина США внести в санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются Великобританией в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает RT.
По его словам, это логичное продолжение той поддержки, которую США оказывают Великобритании.
«Вашингтон вводил санкции против нашей страны из-за дела Скрипалей, поддерживал Лондон в тех обвинениях, которые высказывались по отношению к России. Логично, что санкции применяются к тем, кого Великобритания обвиняет», — отметил Солонников.
Он подчеркнул, что если бы этого не произошло, предыдущие действия США выглядели бы странно.
Ранее сообщалось, что США внесли в санкционный список Петрова и Боширова.