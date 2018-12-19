Минфин США внес ФАН в санкционные списки

Министерство финансов США внесло в санкционные списки четыре российских информационных ресурса, передает РИА «Новости».

Под санкции попали «Экономика сегодня», «Невские новости», «Федеральное агентство новостей» (ФАН) и «USA Really».

Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются Великобританией в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также ведомство заявило о намерении исключить «Русал» из санкционного списка.