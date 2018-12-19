Fox News: Трамп побеждает глобализм

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Президент США Дональд Трамп побеждает в противостоянии с глобализмом, отмечает ведущая Fox News Лора Ингрэм.

Ведущая указывает на такие действия Трампа, как отказ от Cевероамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), усилия по строительству стены на границе с Мексикой, а также стремление перестроить торговые отношения с Китаем, сделав их более справедливыми для американской экономики.

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По ее словам, политический класс боится Goldman Sachs, хедж-фондов и любого крупного бизнеса, которые возлагают большие надежды на КНР. Однако автор отмечает многочисленные экономические нарушения со стороны Китая. Ингрэм обвиняет глобалистов в том, что на самом деле они не сопротивляются Китаю, а сопротивляются Трампу и воюют с президентом США, призывая его отступить от жесткой торговой политики с Китаем.

Между тем, Соединенные Штаты и Китай заключили 90-дневное перемирие, которое налагает запрет на введение дополнительных пошлин. На данный момент Трамп твердо стоит на своем, и он не должен отступать, считает ведущая, так как пошлины, по ее словам, действительно работают.