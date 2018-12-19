МИД пообещал адекватную реакцию на появление военной базы США на Украине

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Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия адекватно отреагирует на появление на Украине новой американской военной базы, передает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал публикации о том, что власти Украины пытаются убедить США в необходимости размещения военной базы на территории страны.

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«Мы слышали об этом. Похоже, киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность», — сказал Карасин.

Он также отметил, что подобные действия приведут к ухудшению безопасности в регионе.

«Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать», — добавил он.

Карасин подчеркнул, что военная база США негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что британский разведывательный корабль вошел в Черное море.