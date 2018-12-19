МИД пообещал адекватную реакцию на появление военной базы США на Украине
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия адекватно отреагирует на появление на Украине новой американской военной базы, передает РИА «Новости».
Таким образом он прокомментировал публикации о том, что власти Украины пытаются убедить США в необходимости размещения военной базы на территории страны.
«Мы слышали об этом. Похоже, киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность», — сказал Карасин.
Он также отметил, что подобные действия приведут к ухудшению безопасности в регионе.
«Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать», — добавил он.
Карасин подчеркнул, что военная база США негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе.
Ранее сообщалось, что британский разведывательный корабль вошел в Черное море.