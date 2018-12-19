В МИДе назвали условие для уважения итогов выборов на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/269/11750269/RIAN_3072491.HR-pic905-895x505-41856.jpg">

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия с уважением воспримет выбор украинских избирателей на президентских выборах 2019 года, если он будет свободным и демократическим, передает РИА «Новости».

«В любом случае в России с уважением воспримут выбор украинского электората, если он будет свободным и демократическим», — сказал Карасин.

Реклама

Он также ответил на вопрос о том, будет ли готова российская сторона ко взаимодействию с действующим президентом Украины Петром Порошенко в случае его переизбрания.

«Гадать не будем. Давайте дождемся завершения на Украине президентской избирательной кампании и узнаем имя ее победителя», — заявил он.

Замглавы МИД также прокомментировал тот факт, что в некоторых областях Украины будет действовать военное положение во время проведения выборов.

«Трудно сказать, как в условиях военного положения в нормальном государстве могут проводиться какие-либо выборы. Соответствующая норма, кстати, есть и в украинском законодательстве», — подчеркнул Карасин.

По его словам, для России важно, чтобы победитель президентских выборов на Украине был готов к конструктивному диалогу с Россией и отвечал за взятые на себя обязательства.

Ранее Порошенко назвал главное условие для снятия военного положения.