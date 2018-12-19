В МИДе назвали условие для уважения итогов выборов на Украине
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия с уважением воспримет выбор украинских избирателей на президентских выборах 2019 года, если он будет свободным и демократическим, передает РИА «Новости».
«В любом случае в России с уважением воспримут выбор украинского электората, если он будет свободным и демократическим», — сказал Карасин.
Он также ответил на вопрос о том, будет ли готова российская сторона ко взаимодействию с действующим президентом Украины Петром Порошенко в случае его переизбрания.
«Гадать не будем. Давайте дождемся завершения на Украине президентской избирательной кампании и узнаем имя ее победителя», — заявил он.
Замглавы МИД также прокомментировал тот факт, что в некоторых областях Украины будет действовать военное положение во время проведения выборов.
«Трудно сказать, как в условиях военного положения в нормальном государстве могут проводиться какие-либо выборы. Соответствующая норма, кстати, есть и в украинском законодательстве», — подчеркнул Карасин.
По его словам, для России важно, чтобы победитель президентских выборов на Украине был готов к конструктивному диалогу с Россией и отвечал за взятые на себя обязательства.
Ранее Порошенко назвал главное условие для снятия военного положения.