Трамп пообещал «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов будет возведена «художественно оформленная» стена. Об этом он написал в своем твиттере.
Трамп напомнил, что его оппоненты из демократической партии не хотят строительства «бетонной стены» на границе США и Мексике. Президент подчеркнул, что стена будет не бетонной, а металлической.
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«Мы строим стену из художественно оформленных стальных реек», — написал Трамп.
Он также отметил, что чрез такую стену будет хорошо видно Мексику.
Трамп заключил, что стена обеспечит безопасность, которую граждане США «заслуживают».
Ранее сообщалось, что Трамп потребовал $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.