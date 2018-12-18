Глава экспертного совета ЭИСИ описал идеальный образ «губернатора 2018-2019»

Успешный глава региона должен быть заботливым, отзывчивым, ставить на первое место социальные вопросы и качество жизни людей в регионе, заявил политолог Глеб Кузнецов, выступая на круглом столе в редакции газеты «Взгляд» по итогам Единого дня голосования-2018.

«Губернаторы часто видят свои задачи преимущественно в экономике. Но именно социальная сфера не может развиваться без государства. И здесь сосредоточены ожидания граждан»», – заявил руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

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Риторически обращаясь к региональным руководителям, он призвал: «Ремонтируйте дворы, ищите средства на здравоохранение, купите дров, в конце концов!»

Политолог представил аудитории свой собирательный идеальный «Образ губернатора 2018-2019», который формируют несколько базовых трендов.

Так, по его мнению, образ губернатора должен быть не только «заботливым», но и «близким и понятным».

«Сокращайте дистанцию. Встречайтесь с людьми. Больше бывайте в районах. Общайтесь в сети. Ловите реальные настроения на земле. Олег Кожемяко посетил за два месяца кампании все районы, проводя по несколько встреч в день. Пообщаться с врио главы Приморья смогли почти 50000 жителей региона», – пояснил Кузнецов.

Кроме того, региональный лидер 2019 года должен быть «результативным и эффективным».

«Ищите решения. Покажите конкретный результат. Расскажите о предпринятых мерах и полученном эффекте, как делал тот же Олег Кожемяко в еженедельной передаче или Михаил Развожаев каждый день. – призывает Кузнецов. – Помните! Результат – это не круглая скучная цифра в годовом отчете о деятельности правительства. А совершенное дело, измененная судьба».