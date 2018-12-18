Политолог: Кожемяко обязан успехом на выборах прямым общением с избирателями

Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко удалось заручиться поддержкой жителей региона на выборах благодаря прямой коммуникации с гражданами, считает директор «Центра политического анализа» Павел Данилин

Он отметил, что Кожемяко в отличие от бывшего врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко активно общался с жителями и совершил порядка 50 поездок по всем районам края. За этом время кандидат поддерживал личный контакт приблизительно с 50 тыс. избирателей.

Реклама

«Это грандиозное число. Прямая коммуникация серьезным образом позволила сагитировать тех людей, которые раньше в принципе не хотели идти на выборы и которые остались дома во время выборов 9 сентября. Теперь они лично знают Кожемяко, лично знают те проекты, которые он реализует, а эти проекты реализовывались опять же в их личных интересах», — цитирует Данилина газета «Известия».

Во вторник Экспертный институт социальных исследований («ЭИСИ») совместно с газетой «Взгляд» провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам затянувшегося в этом году Единого дня голосования «ЕДГ–2018 ВСЕ».

Ведущие эксперты, политконсультанты, работавшие на осенней кампании, обсуждали особенности ЕДГ-2018, в частности политический феномен Дальнего Востока, причины успехов и неудач участников ЕДГ-2018.

В заседании клуба, в числе других, участвовали Павел Данилин («Центр политического анализа»), Вячеслав Смирнов («Институт политической социологии»), Анна Федорова («Marketing & Brand Conversation», «Фонд открытой новой демократии»), Олег Матвейчев (НИУ «ВШЭ»), Глеб Кузнецов («ЭИСИ»), Фирдус Алиев («ЭИСИ»), Екатерина Соколова («ЭИСИ»).