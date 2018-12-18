Эксперт: власть успешно противодействовала популистской волне в Приморье

Власть успешно противодействовала популистской волне в Приморье, заявила политолог Екатерина Соколова, выступая на круглом столе в редакции газеты «Взгляд» по итогам Единого дня голосования-2018.

«В Приморье мы увидели там высокую протестную активность, мы увидели определенный подрыв доверия, нарушение договора власти и общества», – заявила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

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«В итоге власть показала в этой кампании, что этой волне можно успешно противостоять, базируясь на двух основных вещах – это открытость, работа с общественными настроениями, личный контакт с избирателями, и это эффективность в ежедневном решении вопросов качества их жизни», – сказала Соколова.

«Если посмотреть, как позиционировали себя выигравшие еще в сентябре на выборах главы регионов, – те, кого назначил Путин на должность врио, – везде мы увидим ставку на решение проблем конкретного человека. Они применили новые подходы, новые механизмы по взаимодействию в сетях.

Было и буквальное хождение по улицам, отказ от кортежа и так далее. В итоге в 20-ти кампаниях мы получили 17 новых назначенцев, поддержанных в переизбрании на новый срок. Такие главы успешно победили в первом туре еще в сентябре», – отметила Соколова.