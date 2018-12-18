Порошенко признался, что большую часть жизни не говорил по-украински

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Президент Украины Петр Порошенко признался, что до 31 года не говорил на украинском языке. Об этом он рассказал на встрече со студентами и творческой интеллигенцией в Днепре, передает «Украинская правда».

Во время встречи президент говорил по-украински и заявил, что является ярким примером того, как русскоязычный человек может перейти на украинский.

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«Хочу сказать, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий: до 1997 года я не говорил на украинском языке. Я родился в Одесской области, в селе у бабушки был суржик, учился я все время на русском», — заявил Порошенко.

Он также подтвердил, что владеет еще пятью языками.

Ранее сообщалось, что СМИ обнаружили родственников Порошенко и главы МИД Украины Павла Климкина в России.