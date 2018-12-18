Экс-советник Трампа отрицает российскую версию смерти главы ГРУ

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Бывший советник президента США Майкл Флинн дал показания на допросе в ФБР, из которых следует, что начальник ГРУ России Игорь Сергун умер не в подмосковном доме отдыха, как сообщалось ранее, а в Ливане. Текст допроса был опубликован минюстом США.

«Флинн сказал, что позвонил послу (России в США Сергею) Кисляку после смерти Сергуна в Ливане в начале прошлого года для того, чтобы выразить соболезнования», — говорится в тексте документа.

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В документе не приводятся какие-либо еще детали.

В январе 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Сергун умер в Ливане.