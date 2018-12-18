СМИ нашли родственников Порошенко и Климкина в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/87/12097087/AP_18350526919545-pic905-895x505-25510.jpg">

У президента Украины Петра Порошенко и украинского министра иностранных дел Павла Климкина есть родственники в России, сообщает «Страна.ua».

По данным издания, Юлия Львовна Порошенко, жена старшего сына украинского президента Алексея Порошенко, родилась в России и до смены фамилии у нее было российское гражданство. Отмечается, что Юлия Порошенко была прописана вместе с родителями в Санкт-Петербурге. По имеющимся данным, ее мать работает в Ассоциации банков Северо-Запада, а отец Лев Алиханов является военным на пенсии. В издании также узнали, что дядя и тетя Юлии Порошенко живут в Крыму и принимали участие в голосовании на референдуме по присоединению полуострова к России.

Реклама

В «Стране.ua» также обнаружили российских родственников Климкина. На портале напомнили, что в 2015 году он во второй раз женился на Марине Михайленко, которая работает в администрации президента Украины. Журналистам ужалось выяснить, что она является дочерью советского генерал-майора Юрия Васильевича Михайленко. По их данным, в 2014 году он был награжден медалью «За возвращение Крыма» и в настоящее время живет на полуострове.

Также в издании смогли обнаружить российских родственников других высокопоставленных украинских чиновников. К примеру, журналисты выяснили, что у главы военной операции на Донбассе Сергея Наева есть младший брат Максим, который живет в Крыму.

Ранее сообщалось, что дочери украинского президента Петра Порошенко не стали подавать документы ни в один вуз страны.