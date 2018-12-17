Волкер не исключил санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/59/12017059/RTS1HGCK-pic905-895x505-11553.jpg">

Спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США не исключают введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США ведут диалог с Германией, Францией и другими западными партнерами.

Реклама

«Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине… Я хочу выслушать позицию наших партнеров… уже сегодня», — сказал Волкер на брифинге для журналистов в Брюсселе.

Волкер отметил, что в качестве ответа на действия России нужно рассматривать ряд подходов, «в том числе и в части пакета санкций».

Ранее Волкер заявил, что европейские союзники США могут прибегнуть к отключению российских банков от международной банковской сети SWIFT из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.