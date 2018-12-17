В Раде потребовали от Порошенко раскрыть детали соглашения с патриархом Варфоломеем

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На Украине глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский потребовал от президента страны Петра Порошенко рассекретить текст соглашения с Константинопольским патриархом Варфоломеем, передает РИА «Новости».

По мнению Новинского, состоявшийся на территории страны «объединительный собор» является частью президентской кампании нынешнего главы государства.

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«На эту кампанию тратились бюджетные деньги, государственная администрация занималась принудительным свозом людей на так называемый «праздник», — сказал Новинский.

Он добавил, что сотрудники ВСУ также оказывали давление на церковных представителей.

«Последствием этого собора не стало преодоление раскола, раскол только углубился», — отметил Новинский.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Петр Порошенко находится в ситуации «крысы, загнанной в угол».