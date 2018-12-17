Foreign Affairs: «желтые жилеты» повергли Макрона в первый серьезный кризис

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После 18 месяцев стремительных реформ с возникновением протестного движения «желтых жилетов» президент Франции Эммануэль Макрон впервые за свой срок столкнулся с серьезным кризисом, пишет Foreign Affairs.

Так, по мере того, как поддержка Макрона среди городской и молодой аудитории постепенно ослабевала, в провинциях, где росли цены, а заработная плата оставалась неизменной, кипел гнев, пишет издание.

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Франция — страна с долгой историей протестных движений, однако государство никогда прежде не встречалось с подобным восстанием, которое совершили участники движения «желтых жилетов». Изначально акция была направлена против повышения налога на топливо, однако уже вскоре оно переросло в настоящий политический протест. Желтые жилеты стали не только импровизированной униформой протестующих, но и определенным символом, поясняет журнал. Так, подобные жилеты предназначены для использования в чрезвычайных ситуациях, и протестующие с их помощью пытались донести сообщение о том, что они находятся в настолько тяжелом положении, что даже небольшое повышение налогов, незначительное для парижских чиновников, может привести к масштабному восстанию.

Казалось, что протестующие объединились в своей ненависти к Макрону и желании отстранить его от власти, пишет журнал. Между тем, поддержка движения «желтых жилетов» остается высокой, добавляет издание. Несмотря на то, что пока никто не может назвать количество активно участвующих в нем людей, опросы показывают, что около 70% французов одобряют их действия.