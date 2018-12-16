Адвокат Трампа назвал Fox News условие допроса президента Мюллером

<img src="//img.gazeta.ru/files3/849/12076849/AP_18320651399513-pic905-895x505-18944.jpg">

Адвокат президента США Дональда Трампа Роберт Джулиани в интервью телеканалу Fox News заявил, что допрос его подзащитного спецпрокурором Робертом Мюллером может состояться «только через его труп».

По словам юриста, выступает против допроса Трампа тет-а-тет с Мюллером из опасений, что его подзащитного могут запутать вопросами, а затем попытаться поймать на даче ложных показаний. При этом сам президент неоднократно намекал, что может согласиться на допрос.

Реклама

«Только через мой труп», — заявил Джулиани.

Адвокат вновь повторил свое утверждение о том, что его подзащитный не знал о выплатах экс-адвоката Трампа Майкла Коэна двум женщинам в обмен на молчание. По версии прокуроров, деньги на выплаты женщинам были взяты из средств на предвыборную кампанию Трампа.

Ранее Коэн рассказал о поручении президента заплатить женщинам за молчание.