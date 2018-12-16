Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья после обработки 99% голосов

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Врио главы Приморского края Олег Кожемяко по итогам подсчета 99,04% бюллетеней лидирует на повторных выборах губернатора с 61,79% голосов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

Наряду с самовыдвиженцем Кожемяко за пост главы региона борются Роза Чемерис от партии «За женщин России», Алексей Тимченко от «Партии роста» и депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Андрейченко.

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Как отмечается, вторым за врио губернатора идет Андрейченко с 25,23% голосов, Тимченко набирает 5,18%, Чемерис — 3,81%.

К 18.00 по местному времени (13.00 мск) явка достигала почти 40%.