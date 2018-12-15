Депутат Рады сравнил Порошенко с «крысой, загнанной в угол»

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что президент Украины Петр Порошенко находится в ситуации «крысы, загнанной в угол».

Мураев заявил, что ситуация в Керченском проливе, по его мнению, является «бедой» для украинских моряков. При этом, заметил Мураев, дети президента Украины Петра Порошенко и других первых лиц страны не участвуют в боевых действиях, а «простых украинцев» посылают в зоны конфликтов, чтобы извлечь «политическую выгоду».

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Депутат продолжил, что Порошенко в данный момент находится в «политическом капкане», так как ему не удалось убедить Раду ввести военное положение на два месяца.

«С другой стороны нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно эта сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить и без политических потерь», — заключил Мураев.

Ранее в пресс-службе Порошенко высказались о его «дате смерти» в «Яндексе».