Экс-адвокат Трампа рассказал о поручении президента заплатить женщинам за молчание

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Бывший адвокат президента США Майкл Коэн в эксклюзивном интервью ABC News заявил, что американский лидер Дональд Трамп поручил ему заплатить двум женщинам за молчание о сексуальных связях с ним, поскольку на тот момент, будучи кандидатом в президенты, Трамп «был очень обеспокоен тем, как это повлияет на выборы», в случае если их истории станут общественным достоянием.

На этой неделе Коэн получил три года тюремного срока за финансовое мошенничество и ложные показания перед конгрессом США. В частности, речь идет о выплатах американской порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Карен Макдугал.

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«Я знал, что поступаю неправильно. Я встал перед миром [в окружном суде Нью-Йорка 12 декабря. — «Газета.Ru»] и взял на себя ответственность за свои действия», — сказал Коэн в интервью.

На вопрос о том, знал ли Трамп, что проводить подобные выплаты было неправильно, Коэн ответил: «Конечно». По словам экс-адвоката, цель заключалась в том, чтобы «помочь [Трампу] и его [предвыборной] кампании». Он объяснил, что сделал это из-за «слепой преданности» Трампу. Американский лидер в свою очередь отрицает эти обвинения, объясняя заявления своего экс-адвоката желанием сократить себе срок.

«А теперь вот правда: люди Соединенных Штатов Америки, люди мира, не верьте тому, что он говорит. Этот человек говорит неправду. И мне печально, что я должен взять на себя ответственность за его грязные поступки», — сказал Коэн.

Экс-адвокат Трампа будет отправлен в тюрьму 6 марта. Он также заявил о готовности продолжать сотрудничать со следствием, а также с специальным прокурором США Робертом Мюллером, который ведет «российское дело», добавляет телеканал.