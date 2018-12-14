Лукашенко заподозрил Москву в желании «впихнуть» Белоруссию в состав России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о «намеках» и «предложениях» Москвы включить Белоруссию в состав России, передает белорусский интернет-портал АФН.

По словам белорусского лидера, предложения о покупке Минском российской нефти являются намеком на вступление в состав России.

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«Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны», — заявил Лукашенко.

Он добавил что «некоторые» прямо говорили ему о готовности включить шесть областей Белоруссии в состав России. Кто именно делал соответствующее предложение, белорусский лидер не уточнил.

«Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил», — сказал Лукашенко.

В заключение он заявил, что «поделить на области и впихнуть в Россию» Белоруссию не удастся никогда, хотя он и осознает, что независимость Минска, как и любых других государств, не является абсолютной.

Ранее сообщалось, что Белоруссия хотела получить от России компенсацию за налоговый маневр в сфере нефти.