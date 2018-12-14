Fox News рассказал о масштабной текучке кадров в Белом доме

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Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп обещал создавать рабочие места в стране, особенного успеха в этом он добился в Белом доме и кабинете министров, где текучка кадров сохраняется, отмечает Fox News.

Особое внимание привлекают громкие увольнения из администрации Трампа, в числе которых бывший министр здравоохранения США Том Прайс, бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон. После их ухода некоторые аналитики заявили о самом беспрецедентном числе увольнений высокопоставленных членов кабмина за последние 100 лет, отмечает телеканал.

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Главная интрига на данный момент состоит в том, кто сменит Джона Келли на посту главы аппарата Белого дома, говорится в материале.

«В какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон», — сказал Трамп в интервью Лесли Шталь во время программы «60 Minutes» на Fox News.

Так, местом одной из главных текучек в Белом доме стал совет по национальной безопасности, добавляет Fox News. Например, в начале 2017 года пост покинул директор в Белом доме по вопросам Африки Робин Таунли. Это случилось после того, как ЦРУ отказалось предоставить ему специальное разрешение службы безопасности. Кроме того, с поста советника президента США по нацбезопасности при Трампе уходили Майкл Флинн и Герберт Макмастер. В настоящее время эту должность занимает Джон Болтон.

Самым легендарным и красочным увольнением стал уход Энтони Скарамуччи, который ушел с поста директора по коммуникациям после 11 дней работы, отмечает телеканал.