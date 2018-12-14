WSJ: в США открыли дело из-за расходов на инаугурацию Трампа

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В Соединенных Штатах начали уголовное расследование по вопросу расходов на инаугурацию президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Расследование начала прокуратура Манхэттена, которая выясняет не потратил ли инаугурационный комитет не по назначению деньги из пожертвований, сумма которых достигла рекордных $107 млн. Кроме того, прокуратура расследует, предоставляли ли некоторые из основных доноров финансовые средства в обмен на «политические уступки» или для того, чтобы повлиять на администрацию США, рассказали источники WSJ.

Отмечается, что расследование находится на ранней стадии. По данным издания, расследование в том числе связано с изъятыми документами по делу бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна. На этой неделе он был осужден на три года тюремного заключения из-за финансового мошенничества.