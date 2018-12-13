Sky News рассказал о следующей попытке добиться отстранения Терезы Мэй от власти

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Британские парламентарии, голосовавшие против премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказали, как будут действовать дальше. Об этом сообщает телеканал Sky News.

На этой неделе парламентарии проголосовали по вотуму недоверия Терезе Мэй. 200 членов консервативной партии проголосовали в поддержку Мэй, а 117 высказались о недоверии премьеру. Так, экс-министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб отметил, что, учитывая масштаб оппозиции Мэй, очень трудно понять, «как этот премьер-министр может вести нас вперед». Как отмечает Sky, Рааб является одним из немногих в партии Тори, кто готов подтвердить, что голосовал против Мэй в тайном голосовании ее партии. Также против Мэй проголосовал бывший лидер Tory Иэн Дункан Смит.

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Сразу после голосования противники премьер-министра приняли участие в «брифинговой войне» против союзников Терезы Мэй, пытаясь выставить результат по вотуму недоверия к ней как серьезный удар по авторитету ее власти, говорится в материале.

После голосования на этой неделе Тереза Мэй получила 12-месячный «иммунитет», таким образом, в течение этого времени ей не грозит новое голосование по вотуму недоверия. Однако партийцы наряду с предложением премьер-министру самому принять решение об уходе, намерены рассмотреть более радикальные меры по ее отстранению от власти. В частности, было высказано предположение о возможном голосовании против правительства Великобритании. Некоторые из членов партии высказали готовность голосовать против правительства, даже если это приведет к всеобщим выборам.

Кроме того, источники в Демократической юнионистской партии (DUP), которая поддерживает Консервативную партию в правительстве, рассказали, что проголосуют против правительства по вотуму недоверия, если сделка Мэй по Brexit пройдет через палату общин.

Ранее британский премьер Тереза Мэй пообещала прислушаться к своим критикам.