Эксперт: решение о переносе столицы ДФО демонстрирует «политическую мощь» Кожемяко

По сути дела, столицей Дальнего Востока и так уже являлся Владивосток — де-факто, заявил «Газете.Ru» член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев, комментируя решение президента России о переносе столицы ДФО во Владивосток.

«Теперь это уже де-юре. В этом есть несколько плюсов. Во-первых, касательно работы полпредства и координации территориальных подразделений федеральных органов власти. Раз координатор сидит теперь близко, то все органы власти во Владивостоке будут теперь работать в два раза быстрее. Это приведет к дебюрократизации региона и к скорейшему осуществлению всех федеральных проектов», — отметил эксперт.

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«То же касается и внешних сношений, в которых полпредство тоже участвует, в частности – контактов в Китаем, Кореей, Японией и так далее», — отметил он.

В целом же, по словам Матвейчева, перенос столицы ДФО во Владивосток даст ускорение экономического роста и экономической активности в регионе.

«Кожемяко (врио главы Приморья. — «Газета.Ru») это решение продавил, что еще раз показывает его «мощь» на политической арене», — резюмировал эксперт.