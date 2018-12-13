Россия и Белоруссия отложили подписание соглашения о визах

Россия и Белоруссия отложили подписание соглашения о совместном признании виз, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что документ не был подписан, поскольку Минск не успел закончить внутригосударственные процедуры.

Реклама

«Надеюсь, что в ближайшее время процедуры все будут завершены и этот документ будет готов к подписанию. Тем более, что он посвящен весьма и весьма важной проблематике, над которой мы работали в последнее время», — заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев после заседания совета министров союзного государства.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал сроки нового заседания Совмина России и Белоруссии.