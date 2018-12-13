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Президент Украины Петр Порошенко рассказал, чего боится Россия. Об этом он написал в своем твиттере.

В числе страхов Москвы украинский президент назвал «единство и солидарность» Украины, а также международное присутствие Киева, в частности, в Донбассе, в Крыму и в Азовском море.

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«В-третьих, [президент России Владимир] Путин ненавидит европейский успех Украины», — заключил Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал, зачем ездил в Брюссель. По его словам, он просил представителей Евросоюза продлить антироссийские санкции из-за того, что Москва якобы не выполняет минские соглашения.