Мэй останется премьер-министром Великобритании

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Парламентарии проголосовали по вотуму недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, сообщает Reuters.

Отмечается, что 200 членов консервативной партии проголосовали в поддержку Мэй, а 117 высказались о недоверии премьеру.

Чтобы она потеряла пост руководителя консервативной партии, требовалось, чтобы как минимум 159 парламентариев высказались в пользу этого решения.

Ранее Мэй заявляла, что будет бороться за свое место в партии и на посту. Она подчеркивала, что в ходе всей своей карьеры была верной традициям консерваторов.