Источник: ЕС готов продлить санкции против России
Евросоюз готов продлить антироссийские санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, лидеры ЕС могут продлить санкции против России на предстоящем саммите.
Как отмечается, это решение будет связано с докладом канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о реализации минских соглашений.
Ранее Меркель заявила, что Германия будет выступать за продление антироссийских санкций на саммите ЕС.