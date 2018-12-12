Источник: ЕС готов продлить санкции против России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/255/12016255/RTX6A659-pic905-895x505-49473.jpg">

Евросоюз готов продлить антироссийские санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, лидеры ЕС могут продлить санкции против России на предстоящем саммите.

Как отмечается, это решение будет связано с докладом канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о реализации минских соглашений.

Ранее Меркель заявила, что Германия будет выступать за продление антироссийских санкций на саммите ЕС.