В Бундестаге призвали к невооруженному ответу ЕС на инцидент в Керченском проливе

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Ответ России со стороны Европейского союза (ЕС) на инцидент в Керченском проливе должен быть смелым и единогласным, пишет в колонке The Guardian председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген.

Депутат отмечает, что должны быть приняты все меры, кроме военных, для того, чтобы разрешить украинский кризис. Кроме того, действия России Реттген называет «открытым актом агрессии». По его словам, конфликт в Азовском море между Россией и Украиной был лишь «вопросом времени».

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25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали и арестовали три украинских судна «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» вместе с экипажем. Позже президент Украины Петр Порошенко назвал войной события в Керченском проливе. В Кремле не согласились с трактовкой Порошенко.

По его словам, о военных средствах ответа на инцидент с Россией не может быть и речи. Кроме того, представитель Бундестага призывает Россию освободить

украинских моряков и судна, также, добавляет он, должна быть гарантирована свобода судоходства в Азовском море на постоянной основе.

Однако в качестве ответа Москве в Германии должны пойти дальше и пересмотреть решение о строительстве газопровода в рамках проекта «Северный поток — 2», считает Реттген. Между тем, быстрых решений для ослабления напряженности между Европой и Россией не предвидится, отмечает он. ЕС должен поддерживать диалог с Россией, и, где это возможно, необходимо найти общие интересы, заключает депутат Бундестага.