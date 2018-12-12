В Госдепе США обеспокоились задержанием экс-дипломата Канады в Китае

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Заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепа Роберт Палладино отреагировал на задержание в Китай экс-дипломата Канады Майкла Коврига, пишет The Washington Post.

По словам анонимного источника, Коврига задержали во время визита в Пекин, где он регулярно бывает.

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Палладино подчеркнул, что Соединенные Штаты осуждают «все формы произвольного задержания».

Ранее сообщалось, что финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу арестовали в Канаде по запросу США из-за обвинений в мошенничестве.