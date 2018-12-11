Трамп пригрозил приостановить работу правительства
Президент США Дональд Трамп заявил, что он приостановит работу правительства, если ему не удастся получить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он сообщил во время встречи с лидером демократической партии в сенате Чаком Шуммером и лидером демократов в палате представителей Ненси Пелоси.
Он подчеркнул, что это произойдет в случае, если ему не удастся реализовать свои планы тем или иным путем.
«Я горд тем, чтобы приостановить работу правительства ради приграничной безопасности, Чак», — заявил Трамп.
Лидер демократов в сенате Чак Шуммер в свою очередь сказал, что не согласен с этим требованием, и также пригрозил приостановкой правительства.
Ранее сообщалось, что Трамп потребовал $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.