Трамп рассказал о кандидатах на пост главы аппарата Белого дома
Президент США Дональд Трамп поделился информацией о кандидатах на пост главы аппарата Белого дома. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, на эту должность претендуют более 10 человек. Он подчеркнул, что трудностей с поиском замены Джону Келли нет.
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«Фейк-ньюс опять сообщили все неправильно. Многие, более десяти человек, борются за то, чтобы стать главой аппарата Белого дома. Почему бы кому-то не захотеть занять одну из действительно великолепных и значимых должностей в Вашингтоне?», — написал Трамп.
Ранее телеканал CNN рассказал, кто займет пост главы аппарата Белого дома.