В КНДР назвали политической провокацией новые санкции США

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Северная Корея расценивает новые санкции США как политическую провокацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на северокорейские СМИ.

По данным агентства, в КНДР также заявили, что санкции США против высшего руководства страны являются «враждебным актом».

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Как отмечается, в Северной Корее считают, что действия США противоречат «духу доброй воли встречи американского лидера Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против трех граждан КНДР.