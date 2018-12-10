В МИД Греции оценили визит Ципраса в Москву

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Первый заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос оценил визит премьера страны Алексиса Ципраса в Москву. Текст интервью радиостанции «Коккино» размещен на сайте греческого МИДа.

По словам зааминистра, встречи премьера на высшем и на более низком уровне были «абсолютно успешными».

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«Они (эти встречи. — Газета.Ru) были позитивными, потому что, во-первых, сделали еще более теплыми наши хорошие отношения», — сказал Катрунгалос.

Он добавил, что визит также поспособствовал развитию сотрудничества между странами в в области экономики и культуры.

Ранее сообщалось, что Ципрас написал статью о поездке в Москву.