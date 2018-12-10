Додон объяснил причины своего отстранения от должности

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Молдавский президент Игорь Додон дал комментарий в связи с решением Конституционного суда страны отстранить его от должности. Об этом сообщает RT.

По его словам, это сделано для того, чтобы премьер Молдавии или спикер парламента получили возможность подписать законы, являющиеся «антинародными».

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«Это передача участка земли бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США, это закон, чтобы 9 мая было не только Днем Победы, но и Днем Европы», — сказал Додон.

Он добавил, что третий закон предполагает отмену информационных телепрограмм на русском языке. Додон выразил уверенность, что на выборах 24 февраля будет избран новый парламент, который отменит эти законы.

Ранее Конституционный суд отстранил Додона от должности президента Молдавии.