Guardian: преемник Меркель может стать решительным лидером Европы и Германии

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Преемник Ангелы Меркель на посту главы партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр может стать активным и решительным лидером Германии и Европы, если ей достанется такой шанс, пишет в колонке для британской газеты The Guardian немецкий журналист Алан Познер.

Автор отмечает, что впервые в послевоенной истории Германии национальный лидер сумела добиться своей преемственности. Аннегрет Крамп-Карренбауэр хоть и верна канцлеру ФРГ, но она не ее клон, отмечает автор. Так, преемник Меркель менее склонна к традиционному для канцлера молчаливому затягиванию, пишет газета.

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Слабым местом в коалиции Меркель является Социал-демократическая партия (СДПГ), отмечает автор. Партия может «спрыгнуть с корабля» в любое время, добавляет автор, а преемник Меркель будет тем, кто ее подтолкнет. В обращении к партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ХДС ожидает того, что правительство ФРГ будет следовать партийной линии.

Тем не менее, автор рассуждает о том, чего можно ожидать от преемника Меркель на посту лидера Германии. Познер отмечает, что возможности Крамп-Карренбауэр в Европе ограничены государствами Европейского союза (ЕС). Потеряв Великобританию в Brexit, Германия, как кажется, теряет теперь и Францию в потоке протестного движения «желтых жилетов». Италия, Венгрия, Польша и другие восточноевропейские государства в свою очередь восстают против Брюсселя.

Ранее канцлер ФРГ заявила, что по истечении срока в 2021 году уйдет. Меркель, скорее всего, оставит устранять этот беспорядок своему преемнику — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, добавляет автор.