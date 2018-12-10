ЕС ввел санкции за организацию выборов в Донбассе

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Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, передает ТАСС.

»Совет ЕС утвердил введение ограничительных мер в отношении девяти физических лиц за организацию и проведение незаконных выборов в Луганском и Донецком регионах», — сообщили представители совета.

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Новые санкции вступят в силу после того, как будут опубликованы в официальном журнале ЕС.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал ввести санкции против России на время военного положения.