Генпрокурор Украины призвал ввести санкции против России на время военного положения
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал ввести санкции в отношении российских активов на Украине на время военного положения в стране.
Об этом сообщает УНН.
«Необходимо за время военного положения принять решение СНБО о введении санкций в отношении активов России на территории Украины», — заявил гепрокурор.
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По его словам, «никто не отнимает никакого бизнеса», а закон о санкциях подразумевает «временное ограничение права человека распоряжаться и пользоваться принадлежащим ему имуществом».
Ранее сообщалось, что с момента введения военного положения на Украину не пустили 900 россиян.