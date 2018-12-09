Генпрокурор Украины призвал ввести санкции против России на время военного положения

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал ввести санкции в отношении российских активов на Украине на время военного положения в стране.

Об этом сообщает УНН.

«Необходимо за время военного положения принять решение СНБО о введении санкций в отношении активов России на территории Украины», — заявил гепрокурор.

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По его словам, «никто не отнимает никакого бизнеса», а закон о санкциях подразумевает «временное ограничение права человека распоряжаться и пользоваться принадлежащим ему имуществом».

Ранее сообщалось, что с момента введения военного положения на Украину не пустили 900 россиян.