Косачев отреагировал на обвинения Франции в адрес России

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Франция пытается списать свои промахи во внутренней политике на Россию, передает РИА «Новости».

«Считаю подобного рода реакцию французских властей на провокации, подкидываемые извне, в первую очередь, из Великобритании и с Украины, проявлением неуважения к собственному народу и явного непонимания истинных причин нарастаниях протестных настроений во французском обществе», — сказал Косачев.

Сенатор отметил, что «во всемирной «лиге неудачников», списывающих собственные ошибки и промахи на Россию, прибыло».