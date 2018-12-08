Губернаторы пяти регионов получили из рук Медведева партбилеты «Единой России»

Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев вручил партийные билеты пятерым главам российских регионов.

Мероприятие прошло во время совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России» на съезде партии в субботу.

Партбилеты получили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава Республики Коми Сергей Гапликов, глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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Медведев поздравил глав регионов, вступивших в «Единую Россию».

«Корпус высших должностных лиц субъектов РФ обновляется, это естественный процесс», — цитирует премьера РИА «Новости».

Он добавил, что, как правило, кандидатов на должности губернаторов выдвигает и поддерживает «Единая Россия», при этом среди них есть и члены партии, и беспартийные.

«И некоторые главы регионов, которые возглавили в этом году регионы, а некоторые и в предыдущий период, принимают решение о том, чтобы укрепить свое сотрудничество с партией, укрепить свои отношения, создать политический союз с «Единой Россией», — сказал Медведев на вручении партийных билетов.