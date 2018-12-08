Госдеп призвал Россию освободить правозащитника Льва Пономарева

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Государственный департамент Соединенных Штатов призвал российские власти освободить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, который отбывает административный арест за призывы к участию в несогласованной акции «За наших и ваших детей» 28 октября, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства в твиттере.

Тверской суд Москвы 5 декабря признал правозащитника виновным в повторном нарушении порядка проведения акции и назначил 25 суток административного ареста, 7 декабря суд сократил срок наказания до 16 суток.

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«Мы призываем Россию немедленно освободить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, который был арестован и приговорен к 16 суткам ареста за репост в социальной сети записи, призывающей к мирному протесту», — говорится в заявлении Госдепа.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ООН угрожала «достать» правозащитника из Крыма.