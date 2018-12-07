Литва ввела санкции против России
Литва ввела санкции против России после инцидента в Керченском проливе, передает РИА «Новости».
Об этом сообщила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским лидером Петром Порошенко.
Она заявила, что международные организации не приняли никаких санкций после инцидента, однако Вильнюс «ввел свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе».
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Грибаускайте также заявила, что несколько министров Литвы получили «угрозы от России».
Ранее сенатор от Республики Крым в Совете Федерации Сергей Цеков прокомментировал намерение Литвы ввести индивидуальные санкции в отношении российских граждан.