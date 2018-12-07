Однопартийцы подарили Меркель на прощание дирижерскую палочку

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Премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая покидает пост главы Христианско-демократического союза (ХДС), в качестве прощального подарка от партии дирижерскую палочку, передает ТАСС.

По словам Буфье, работу председателя партии можно сравнить с дирижерской, поскольку лидер должен управлять огромным «оркестром» и так организовать представление, чтобы «публика была в восхищении».

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«Наш подарок для тебя является чем-то особенным», — сказал Буфье.

Сообщается, что этой палочкой дирижировал Кент Нагано во время специального концерта для глав государств и правительств стран G20 на саммите в Гамбурге в июле 2017 года. В дарственной надписи Нагано называет Меркель «важнейшим дирижером мировой политики».

Ранее Bild рассказал, кого немцы хотят видеть на посту Меркель.