Матвиенко высказалась об изменении Конституции России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью «Парламентской газете», что она не видит предпосылок для изменений основополагающих статей Конституции России.
Матвиенко поговорила с изданием к 25-летию принятия Конституции — она была одобрена на референдуме 12 декабря 1993 года.
Она выразила уверенность, что «на горизонте» нет событий, которые могли бы привести к изменениям главных статей высшего нормативного правового акта.
«Я пока не вижу на горизонте ничего, что могло бы потребовать вторжения в основополагающие статьи Конституции России», — подчеркнула Матвиенко.
Также спикер Совфеда отметила, что принятие Конституции помогло остановить «политический кризис».
Ранее Матвиенко заявила об отсутствии в России антисемитизма и ксенофобии.