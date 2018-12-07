Матвиенко высказалась об изменении Конституции России

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью «Парламентской газете», что она не видит предпосылок для изменений основополагающих статей Конституции России.

Матвиенко поговорила с изданием к 25-летию принятия Конституции — она была одобрена на референдуме 12 декабря 1993 года.

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Она выразила уверенность, что «на горизонте» нет событий, которые могли бы привести к изменениям главных статей высшего нормативного правового акта.

«Я пока не вижу на горизонте ничего, что могло бы потребовать вторжения в основополагающие статьи Конституции России», — подчеркнула Матвиенко.

Также спикер Совфеда отметила, что принятие Конституции помогло остановить «политический кризис».

Ранее Матвиенко заявила об отсутствии в России антисемитизма и ксенофобии.