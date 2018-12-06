Рада проголосовала за прекращение договора о дружбе с Россией

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На Украине Верховная рада одобряла принятие закона, предусматривающего прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с российской стороной. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что за закон, внесенный президентом страны Петром Порошенко, проголосовали 227 депутатов.

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Согласно закону «О прекращении действия Договора о дружбе сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» действие документа будет приостановлено с 1 апреля следующего года.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киеву больше не нужен договор о дружбе с Россией.