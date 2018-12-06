NYT: достижения Меркель за 13 лет власти находятся под угрозой

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Ценности, которые немецкий канцлер Ангела Меркель воплощала в течение 13 лет у власти, находятся в опасности, пишет The New York Times.

Так, Меркель снова позволила немцам гордиться собой, но на ее глазах «старые демоны национализма» вернулись к жизни, а Европейский союз, за сохранение которого она так боролась, подвергается нападкам со стороны популистских политиков, говорится в материале.

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В течение 13 лет Ангела Меркель была канцлером Германии и лидером Европы, руководя своей страной и континентом, несмотря на кризисы. Она помогла Германии стать ведущей державой Европы впервые после двух мировых войн, она была лицом стабильности в Германии и Европе, подчеркивает газета. Никто не вложил в Европу столько сил, сколько вложила Меркель.

NYT отмечает, что многие из тех, кто в настоящее время не поддерживают Меркель, в основном припоминают ей миграционный кризис 2015 года, когда она позволила более миллиону мигрантов въезд в Германию.

Некоторые задаются вопросом, не взрастила ли Меркель своей миграционной и жесткой экономической политикой те появившиеся силы, которые в настоящее время разрывают Европу на части, отмечается в материале.

Ранее Ангела Меркель заявила, что уйдет после истечения срока ее полномочий в качестве канцлера в 2021 году.