Саакашвили расскажет украинцам, как выбирать президента

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет вести на украинском телевидении программу, посвященную грядущим выборам президента. Об этом сообщает ТАСС.

Саакашвили станет ведущим передачи «Джокеры. Путь в президенты» на телеканале ZIK. При этом неизвестно, как будет вестись запись передачи с учетом того, что сам экс-президент находится в Нидерландах и не может въехать на Украину.

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На телеканале процитировали Саакашвили, который утверждает, что знает «какие черты нужны президенту», а также знаком с украинскими политиками, в связи с чем решил помочь гражданам страны определиться с выбором.

Ранее Саакашвили призвал народ Грузии к массовому неповиновению.