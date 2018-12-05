В ЕК назвали Россию главным источником «дезинформации» в ЕС

Замглавы Еврокомиссии Андрус Ансип заявил, что Россия якобы является главным источником дезинформации в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на это указывают «убедительные доказательства».

Он также добавил, что оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force раскрыла более 4 тысяч случаев дезинформации против ЕС.

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Ансип подчеркнул, что ЕК предлагает увеличить бюджет оперативной группы в рамках плана действий по борьбе с дезинформацией.

Ранее сообщалось, что в ЕК назвали главную угрозу для Евросоюза.